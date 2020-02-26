OPPO представила "умные" часы с датчиком ЭКГ

Слухи об "умных" часах OPPO впервые появились во время мероприятия OPPO Inno Day в декабре. Недавно компания также поделилась изображением устройства. Теперь в режиме онлайн появилось живое изображение "умных" часов OPPO. Ожидается, что они будут запущены вместе с OPPO Find X2 и Find X2 Pro 6 марта. Кроме того, теперь их можно бронировать в Китае через приложение OPPO SmartWatch.

"Умные" часы OPPO оснащены гиперболоидным OLED-дисплеем, который изгибается по краям. Устройство отображается в меню настроек, в котором есть такие функции, как многофункциональная кнопка, батарея, пароль и другие. Также хорошо заметен силиконовый ремешок. Однако ожидается, что часы будут выпущены в варианте с кожаным ремешком. На правом краю можно увидеть устройство с двумя плоскими кнопками. Ходят слухи, что оно оснащено пульсометром с ЭКГ.

Но в целом информации о "умных" часах OPPO мало. Еще неизвестно, будет ли устройство работать на платформе Android Wear. Хотя "умные" часы OPPO очень похожи на Apple Watch, вместо одной заводной головки они имеют два ключа с отверстием между ними. Это может быть микрофон, который позволит пользователям разговаривать со своими "умными" часами OPPO без помощи смартфона.

На выставке Inno Day компания представила тизер для предстоящих "умных" часов и "умные" настоящие беспроводные наушники, которые показали квадратный дисплей для часов. С другой стороны, действительно беспроводные наушники напоминали Apple Airpods. Оба этих устройства планируется запустить в первом квартале 2020 года. Следовательно, оба устройства могут дебютировать с серией OPPO Find X2 6 марта.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO запатентовала смартфон с семью камерами.

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