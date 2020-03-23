Компания Samsung представила смартфоны в стиле Marvel

Компания Samsung представила свою серию Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked в нескольких цветовых вариантах. Компания также выпустила специальную версию к Олимпийским играм 2020 года. Однако, кажется, этого недостаточно для производителя смартфонов, и теперь он объявил о новой версии смартфона Iron Man Edition Galaxy S20 5G в Китае.

Компания анонсировала специальную версию для Galaxy S20 5G, Galaxy S20 + 5G и Galaxy S20 Ultra 5G. Смартфон поставляется с коробкой красного цвета с подписью Тони Старка и надписью "Старк". Смартфоны специального выпуска упаковывают в нестандартный чехол. Также в комплекте присутствуют индивидуальные наушники с нестандартным чехлом и кольцо, похожее на дуговой реактор, который присутствует на костюме Железного человека.

Кроме того, в серию Galaxy S20 Iron Man поступит специальная тема с обоями и мелодиями. В остальном все технические характеристики останутся такими же, как и у оригинальной серии Samsung Galaxy S20. Смартфон ограниченной серии будет продаваться на JD.com по цене около 986 ​​долларов США за 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy S20 + 5G Iron Man Edition будет стоить около 1127 долларов США с 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ.

Между тем, Samsung Galaxy S20 Ultra Iron Man Edition станет одним из самых дорогих телефонов в серии, который поставляется в черном и сером цветах. Смартфон будет продаваться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной за 1400 долларов. 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища будут стоить около 1831 долларов США. Еще не известно, когда Samsung планирует представить новую версию смартфона на индийском рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung вскоре закроет свой игровой сервис.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!