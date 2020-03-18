Компания Samsung вскоре закроет свой игровой сервис

Компания Samsung подтвердила, что закрывает сервис потоковой передачи игр PlayGalaxy Link. Сервис PlayGalaxy Link от Samsung был основан на потоковой технологии, созданной в Нью-Йорке компанией Parsec. Таким образом, PlayGalaxy Link был, по сути, индивидуальным решением существующего сервиса для устройств Samsung, так же как Link to Windows - это просто приложение Microsoft Your Phone, которое доступно для всех телефонов Android.

Несмотря на то, что приложение PlayGalaxy Link не появилось до сентября прошлого года, всегда можно было получить такую ​​же функциональность из собственного приложения Parsec для Android даже на старых телефонах Samsung. Samsung теперь предлагает пользователям воспользоваться бесплатной услугой потоковой передачи игр Parsec, которая обеспечивает те же функции, что и PlayGalaxy Link.

Потоковая передача игр с ПК на мобильное устройство - не новая идея. Есть несколько других сервисов, которые уже удовлетворяют эту потребность, включая Moonlight Streaming и Steam Link. Samsung фактически выпустила модифицированную версию Steam Link для устройств Galaxy еще в 2018 году. Скорее всего, она пошла с Parsec для PlayGalaxy Link, потому что ее технология не требует, чтобы телефон и ПК были одной и той же локальной сетью, как и многие другие сервисы.

Samsung опубликовала объявление об окончании обслуживания на официальном сайте PlayGalaxy Link, подтверждающее, что служба будет закрыта 27 марта 2020 года.

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