Китайская компания прекращает поддержку своей операционной системы для смартфонов

К своему завершению приближается третий месяц 2020 года, а слухи о следующем итеративном обновлении MIUI от Xiaomi уже ходят по сети. На прошлой неделе сообщалось, что первое бета-обновление MIUI 12 будет выпущено примерно в сентябре 2020 года. Похоже, что MIUI 12 будет запущен намного раньше, потому что китайская компания намеревается прекратить посылать обновления ROM для разработчиков операционной системы MIUI 11, начиная со следующей недели. MIUI 11 была анонсирована в августе 2019 года впервые и дебютировала в Индии в октябре 2019 года с серией смартфонов Redmi Note 9. Объявляя о бета-обновлении MIUI 11 на этой неделе, представитель Xiaomi на Weibo заявил, что это будет последнее обновление, намекая на появление MIUI 12. Он также заявил, что на данный момент нет официальной шкалы времени выпуска обновлений для MIUI 12.

В 2019 году Xiaomi выпустила операционную систему MIUI 11 на основе Android 10 и других итераций для Android для многих смартфонов. Только в Индии китайской компании удалось вывести стабильное обновление MIUI 11 на 27 смартфонов всего за 45 дней. Следует заметить, что MIUI 11 для более старых смартфонов Xiaomi и Redmi был основан на более старых итерациях Android. Ожидается, что MIUI 12 выйдет где-то в июне или июле 2020 года, и будет основана на Android 11 для большинства смартфонов, выпущенных в 2020 и 2019 годах.

Что касается функций, Xiaomi, как ожидается, полностью обновит пользовательский интерфейс с MIUI 12, а также добавит стандартные функции Android 11, которые будут представлены поисковым гигантом Google. Как и в неизвестном графике выпуска, информация о функциях, включаемых в следующее итеративное обновление MIUI, отсутствует.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi запатентувала уникальную SIM-карту.

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