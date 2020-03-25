Южнокорейская компания представила бюджетный смартфон с мощной камерой

Южнокорейская компания Samsung представила новую модель середнебюджетного сегмента - Samsung Galaxy A31. Как видно по дизайну, модель имеет схожие черты с серией S20 и Galaxy A51 / A71.



Samsung Galaxy A31 не сильно отличается от Galaxy A30 2019 года, но поставляется с несколькими обновлениями. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, что соответствует размеру батареи, которую можно найти в гораздо более энергоемком Galaxy S20 Ultra. Ожидается, что такая батарея прослужит целый день интенсивного использования.

У смартфона имеются задние камеры на 48 МП (широкоугольный сенсор, f/2.0), 8 МП (ультрашироугольный сенсор, f/2.2), 5 МП (сенсор глубины, f/2.4), 5 МП (макро сенсор, f/2.4).



Телефон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED, в который встроен датчик отпечатков пальцев, а не физический дисплей сзади. Экран имеет соотношение сторон 20: 9, а разрешение Full HD +. Задняя часть телефона выполнена из стекла и может быть черного, синего, красного или белого цвета.

Смартфон имеет 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от того, какую версию телефона вы выберете. Меньшая оперативная память поставляется с 64 ГБ дискового пространства, а большая - 128 ГБ, плюс есть microSD до 512 ГБ.

Samsung пока не раскрывает точную информацию о ценах на этот телефон. Также не известно, когда смартфон поступит в продажу.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представила смартфоны в стиле Marvel.

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