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В сети появились изображения нового смартфона Samsung

Новый смартфон Samsung будет иметь поддержку 5G, но в остальном ничем особенным отличаться не будет

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

В сети появились изображения нового смартфона Samsung

Смартфон Galaxy A51 5G появился в новых изображениях. Фотографии показывают, как будет выглядеть будущий смартфон от Samsung. Возможно, изображения официальные.

Версия, совместимая с мобильной сетью пятого поколения, будет больше похожа на A91 5G, чем на обычную A51. Это предположение совпадает с рисунком в дизайне его задней части. 

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Стоит помнить, что модель SM-A516N, которая представляет данное устройство, появилась на странице поддержки в Южной Кореи. Затем информация была перепроверена с помощью списка GeekBench, что привело к заключению, что устройство прибудет с чипсетом Exynos 980.

Тенденция такова, что единственное изменение в технических характеристиках происходит на мобильной платформе. Остальное должно следовать как самый базовый вариант, то есть 6,5-дюймовый экран Super AMOLED, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 4000 мАч.

Для захвата фотографий будет четыре задних камеры: 48 МП + 12 МП (сверхширокий) + 5 МП (макро) + 5 МП (глубина), а также датчик для селфи на 32 МП. У Samsung пока нет подтвержденной даты анонса смартфона. Можно лишь предположить, что произойдет она в Южной Корее.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представила смартфоны в стиле Marvel.


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Источник: https://www.time24.news/n24/2020/03/samsung-galaxy-a51-5g-appears-in-official-images-and-shows-more-of-its-look.html
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