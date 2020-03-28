В сети появились изображения нового смартфона Samsung

Смартфон Galaxy A51 5G появился в новых изображениях. Фотографии показывают, как будет выглядеть будущий смартфон от Samsung. Возможно, изображения официальные.

Версия, совместимая с мобильной сетью пятого поколения, будет больше похожа на A91 5G, чем на обычную A51. Это предположение совпадает с рисунком в дизайне его задней части.





Стоит помнить, что модель SM-A516N, которая представляет данное устройство, появилась на странице поддержки в Южной Кореи. Затем информация была перепроверена с помощью списка GeekBench, что привело к заключению, что устройство прибудет с чипсетом Exynos 980.



Тенденция такова, что единственное изменение в технических характеристиках происходит на мобильной платформе. Остальное должно следовать как самый базовый вариант, то есть 6,5-дюймовый экран Super AMOLED, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 4000 мАч.

Для захвата фотографий будет четыре задних камеры: 48 МП + 12 МП (сверхширокий) + 5 МП (макро) + 5 МП (глубина), а также датчик для селфи на 32 МП. У Samsung пока нет подтвержденной даты анонса смартфона. Можно лишь предположить, что произойдет она в Южной Корее.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представила смартфоны в стиле Marvel.

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