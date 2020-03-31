Американские ученые научились заряжать смартфоны через Wi-Fi

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Любое устройство, которое отправляет сигнал Wi-Fi, также излучает терагерцевые волны - электромагнитные волны с частотой где-то между микроволнами и инфракрасным излучением. Эти высокочастотные волны излучения, известные как "Т-лучи", также производятся почти всем, что регистрирует температуру, включая наши собственные тела и неодушевленные предметы вокруг нас.
Физики из Массачусетского технологического института разработали план устройства, которое, по их мнению, сможет преобразовать окружающие терагерцевые волны в постоянный ток, форму электричества, которая питает многие бытовые электронные устройства.
Их конструкция использует квантово-механическое или атомарное поведение графена из углеродного материала. Ученые обнаружили, что, комбинируя графен с другим материалом, в данном случае нитридом бора, электроны в графене должны искажать свое движение в общем направлении. Любые входящие терагерцевые волны должны "переносить" электроны графена, подобно крошечным авиадиспетчерам, чтобы течь через материал в одном направлении, как постоянный ток.
Исследователи опубликовали свои результаты сегодня в журнале Science Advances и работают с экспериментаторами, чтобы превратить их дизайн в физическое устройство. "Мы окружены электромагнитными волнами в терагерцовом диапазоне. Если мы сможем преобразовать эту энергию в источник энергии, который мы можем использовать для повседневной жизни, это поможет решить энергетические проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас", - говорит ведущий автор исследования Хироки Исобе, постдок в Лаборатории исследования материалов MIT.
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