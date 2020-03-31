Apple может представить бюджетный смартфон в ближайшее время

Компания Apple готовит к выходу новый недорогой iPhone, который должен быть запущен в первой половине 2020 года. Учитывая текущую ситуацию в США и других странах, неясно, будет ли устройство выпущено в запланированные сроки, но есть признаки того, что это может произойти в ближайшее время.

Источник, который отправил электронное письмо изданию MacRumors, поделился фотографией чехла Urban Armor Gear, разработанным для нового 4,7-дюймового 2020 ‌iPhone‌. Фотография, как утверждается, была сделана сотрудником компании-разработчика Best Buy. По словам источника, сотрудникам Best Buy было поручено не продавать эти чехлы до воскресенья 5 апреля.

Возможно, эта дата будет означать запуск бюджетного iPhone уже на этой неделе, но до сих пор нет никаких конкретных подробностей о том, когда выйдет новый iPhone. Поскольку никаких событий в ближайшем будущем не ожидается, о недорогом iPhone можно будет объявить в любой момент посредством пресс-релиза.

Имеются сведения, что новый "iPhone" будет идентичен iPhone 8, но с чипом A13 внутри, 4,7-дюймовым дисплеем, задней камерой с одним объективом, толстой верхней и нижней рамками и кнопкой Touch ID Home. Ожидается, что он будет поставляться в сером, серебристом и красном цветах. Также он будет иметь 64 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Неизвестно, как Apple назовет свой новый смартфон, но, согласно слухам, его будут называть или "iPhone 9" или "iPhone SE 2". Стоить он будет около 399 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может отложить выпуск iPhone 5G.

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