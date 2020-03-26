Apple может отложить выпуск iPhone 5G

Выпуск смартфонов iPhone 5G могут отложить из-за стремительного распространения коронавируса по всему миру. Об этом пишет Nikkei Asian Review.



Отмечается, что в компании Apple уже начали распространяться слухи о переносе сроков выпуска первой линейки iPhone 5G, так как эпидемия коронавируса повлияла на возможность разработчиков продолжать работу над новым девайсом. Источники издания сообщают, что презентацию могут отложить на несколько месяцев. В компании Apple обещают принять окончательное решение не позднее мая.

Ранее "Комментарии" писали, что всемирно известная технокомпания Apple ограничила онлайн-продажи некоторых свои продуктов во всем мире. В список ограничений попали все модели смартфонов iPhone и беспроводных наушников AirPods Pro — один покупатель может заказать онлайн не более двух iPhone или AirPods Pro за один заказ.

Напомним, Apple не официально не объявила о запуске новых беспроводных наушников, но их уже можно увидеть на прилавках магазинов. Powerbeats 4 можно приобрести за 149 долларов в его местном Walmart в Рочестере, штат Нью-Йорк. Неясно, является ли это официальной розничной ценой, поскольку официального анонса от Apple не последовало, но Powerbeats 3 стартовал за 199 долларов.

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