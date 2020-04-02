Microsoft разрабатывает смартфон с тремя дисплеями

Новый патент показал, что компания Microsoft рассматривает возможность разработки нового продукта Surface с тремя дисплеями на одном шарнирном механизме.

Согласно патенту, новое устройство Microsoft имеет два отдельных экрана, соединенных вместе с одним шарнирным механизмом посередине, сообщает GizmoChina. Помимо двух основных дисплеев, патент также раскрывает гораздо меньший третий дисплей, который выглядит как строка состояния на краю устройства.

Патент также рассказывает о механизме закрытия Surface Duo с двумя экранами, который больше похож на недавно выпущенный Samsung Galaxy Fold, который будет работать на Android от Google. Microsoft в октябре прошлого года продемонстрировала складной смартфон Surface Duo, который, как ожидается, будет доступен в праздничный сезон этого года. Surface Duo оснащен двумя дисплеями, удерживаемыми вместе полностью вращающимся шарниром, который можно отрегулировать под любым углом. Недавно Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала патент на этот конкретный механизм шарнира.

Смартфон Surface Duo будет иметь два 5,6-дюймовых дисплея, которые расширяются до 8,3-дюймового экрана. Он сможет запускать приложения из магазина Google Play.

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