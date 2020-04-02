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Microsoft разработала виртуальную реальность для слепых

Виртуальная трость способна связываться с окружающей средой и определять наличие препятствий

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Microsoft разработала виртуальную реальность для слепых

Компания Microsoft представила улучшенную версию виртуальной реальности для слепых. В ней пользователи могут перемещать виртуальную трость не только в горизонтальной плоскости, но и поднимать и опускать ее. Это позволило практически всем участникам тестирования без проблем пройти нужный маршрут, говорится в сообщении Microsoft Research.

Впервые корпорация представила виртуальную реальность для слепых и слабовидящих людей в 2018 году. Она ​​получила название Canetroller. Основным элементом системы является трость, с помощью которой пользователь связывается с окружающей средой и определяет наличие в ней препятствий. В трости установлен вибромотор, который останавливает пользователя при столкновении с препятствием. При контакте с определенным типом поверхности система передает свой специфический звук пользователю - например, как звучат шаги при ходьбе по тротуарной плитке или по асфальту.

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Ранее основным ограничением системы было то, что трость можно перемещать только в горизонтальной плоскости. Это сильно усложняет навигацию в большом пространстве. В новой версии исследователи расширили возможности трости - теперь ее можно перемещать как по горизонтали, так и по вертикали, а также тянуть к себе. Это, по словам разработчиков, не только расширило спектр взаимодействий, но и позволило ставить трость перпендикулярно земле.

Как сообщало издание "Комментарии", виртуальная реальность поможет ветеранам с посттравматическим расстройством.


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Источник: https://freenews.live/microsoft-introduced-an-improved-version-of-virtual-reality-for-the-blind/
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