Дочерняя компания Huawei готовится представить новый смартфон

Компания Honor, дочерняя компания Huawei, недавно представила смартфон Honor 30S в Китае. Он дебютировал как первый в мире смартфон на чипсете Kirin 820 5G. В четверг китайская фирма анонсирует серию Honor Play 4T. На следующей неделе 15 апреля будут выпущены флагманские телефоны Honor 30 и Honor 30 Pro. На выходных был обнаружен список телефонов Honor с номером модели EBG-AN00 в Geekbench. Похоже, это список тестов будущего смартфона Honor 30 Pro.

В списке EBG-AN00 Geekbench показано, что работает на процессоре HiSilicon Kirin с базовой частотой 1,8 ГГц. Чипсет Kirin 990 5G, работающий на телефоне Huawei Mate 30 Pro 5G с прошлого года и недавно представленный серией Huawei P40, имеет базовую частоту 1,95 ГГц. Странно, но кажется, что модель EBG-AN00, появившаяся на Geekbench, могла быть заправлена ​​не-5G версией Кирин 990 SoC.

Список также показывает, что SoC имеет 8 ГБ оперативной памяти. Телефон работает на ОС Android 10. Как и последние телефоны Huawei и Honor, телефон EBG-AN00 вряд ли будет поставляться с поддержкой Google Mobile Services (GMS).

Смартфон EBG-AN00 / AN10 был замечен в базе данных сертификации 3C в прошлом месяце. Распечатка показала, что это телефон 5G. Поскольку в списке упоминалось быстрое зарядное устройство на 40 Вт, оказалось, что это может быть новый флагманский телефон от Honor. В прошлом телефон также получил одобрение Bluetooth SIG. Говорят, что "EBG" может иметь в виду его кодовое имя "Эдинбург". Сообщается, что Honor 30 имеет номер модели BHM-AN10, а название модели может основываться на кодовом названии "Бирмингем".

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представила собственный музыкальный сервис.

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