Китайская компания представила характеристики нового смартфона

Название Vivo Y50 впервые было подтверждено появлением смартфона в базе данных IMEI в начале этого года. Недавно смартфон Vivo Y50, имеющий номер модели Vivo V1935, появился на консоли Google Play, что говорит о том, что он скоро может быть официально представленым. Tipster Sudhanshu Ambhore поделился официальными данными и ключевыми характеристиками, которые, похоже, были взяты из какого-то официального списка смартфонов в Камбодже.

Характеристика Vivo Y50 показывает, что он оборудован перфорированным дисплеем. Два варианта цвета смартфона - черный и градиентный фиолетовый. На задней стороне устройства находится сканер отпечатков пальцев и прямоугольный модуль камеры, в котором находятся четыре камеры и светодиодная вспышка. Vivo Y50 имеет 6,53-дюймовый ультра-экран, который производит полное HD + разрешение 1080 х 2340 пикселей. Мобильная платформа Snapdragon 665 присутствует под капотом устройства. Телефон поставляется с 8 Гб оперативной памяти и внутренней памятью 128 Гб.

Задняя камера устройства имеет 13-мегапиксельный первичный датчик, 8-мегапиксельную камеру со сверхвысоким углом обзора в 120 градусов, 2-Мп портретный объектив и 2-Мп макро сенсор. Смартфон оснащен батареей в 5000 мАч, которая несет поддержку 18W быстрой зарядки.

Упоминается, что смартфон Vivo Y50 будет стоить 249 долларов, но пока не известно, когда смартфон окажется на рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила новый флагманский смартфон

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