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Компания Samsung пожертвует смартфоны британским больницам

Смартфоны, которые Samsung передаст британским больницам, можно легко использовать, не снимая перчаток

сегодня, 10:53
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Samsung пожертвует смартфоны британским больницам

Мобильный гигант Samsung жертвует 2000 смартфонов Национальной службе здравоохранения Великобритании для использования в больницах Найтингейла. Медперсонал снабдят смартфонами Galaxy XCover 4s, которые могут без проблем использоваться при ношении перчаток.

Samsung заявила, что Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заказала дополнительные 20 000 телефонов и планшетов, которые компания согласилась поставлять по себестоимости, не получая прибыли. В дополнение к пожертвованию 2000 смартфонов Samsung также пообещала установить до 35 дезинфицирующих машин, которые используют ультрафиолетовое излучение UVC для стерилизации вещей, в больницах Найтингейла; отправить мобильные мастерские в больницы города, чтобы предложить медицинским сотрудникам  бесплатный ремонт устройств; пожертвовать место для рекламы на подключенных к Интернету телевизорах Samsung, принадлежащих широкой публике, для показа сообщений о карантинной ситуации в стране.

Facebook также жертвует 2050 мониторов для видеозвонков. Они предназначены для улучшения видеочатов за счет использования искусственного интеллекта, позволяющего держать звонящих в поле зрения, когда они перемещаются по комнате. Это облегчает выполнение повседневных дел при продолжении разговора. Facebook заявил, что отправит устройства в больницы и дома престарелых в нескольких городах, включая Эссекс, Лондон, Манчестер, Ньюкасл и Суррей.

Как сообщало издание "Комментарии", в сети появились изображения нового смартфона Samsung.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52216254
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