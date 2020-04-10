Характеристики нового смартфона Google появились в сети

Смартфон Google Pixel 4a, преемник прошлогоднего среднего класса Pixel 3a, уже некоторое время находится в новостях в виде утечек и тизеров. Теперь некоторые из его спецификаций были дополнены, предоставляя новые детали, а также подтверждая некоторые предыдущие утечки. Ожидается, что телефон будет выпущен с 5,81-дюймовым Full-HD + экраном. Кроме того, изображение для розничной коробки Google Pixel 4a также просочилось, показывая модуль квадратной камеры и опцию черного цвета.

Согласно отчету 9to5Google, у грядущего Google Pixel 4a будет 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2,340 пикселей. Напомним, что Google Pixel 3a имеет 5,6-дюймовый дисплей Full-HD + (1080x2,220 пикселей). Ожидается, что новый Pixel 4a будет оснащен восьмиъядерным процессором Snapdragon 730 SoC с графическим процессором Adreno 618.

Кроме того, в отчете 9to5Google говорится, что батарея Google Pixel 4a будет иметь аккумулятор емкостью 3 080 мАч и поставляется в двух вариантах: 64 ГБ и 128 ГБ. Ожидается, что оба этих варианта будут иметь 6 ГБ оперативной памяти. В смартфоне возможна быстрая зарядка 18 Вт через порт USB Type-C. Камера на задней панели будет иметь 12,2-мегапиксельный сенсор с возможностями записи видео, аналогичными Google Pixel 4. Новая утечка также предполагает наличие 8-мегапиксельного селфи-шутера, а также разъем для наушников 3,5 мм.

Как сообщало издание "Комментарии", Google открыла бесплатный доступ к своему игровому сервису

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!