В Китае представят первый смартфон с цветным чернильным экраном

На выставке CES 2020 в начале этого года китайская государственная компания Hisense продемонстрировала первый в мире цветной смартфон для чтения с чернильным экраном. Сегодня же компания объявила, что на конференции China Digital Cloud Cloud 2020 года, которая пройдет 23 апреля в Китае, Hisense выпустит первый в мире смартфон с цветным экраном на основе электронных чернил.

Самой большой изюминкой нового смартфона Hisense является его экран, основаный на технологии электронных чернил. Он будет использовать новейшую в мире технологию цветной печати в сочетании с технологией отображения электронной бумаги для отображения 4096 цветов. Чтение не повредит вашим глазам. Также экран обладает сверхнизким энергопотреблением.

Экран цветных чернил также имеет характеристики обычного экрана. Он не излучает свет, а зависит от естественного освещения. Таким образом, сам экран не производит никакого синего и другого вредного света. Таким образом, можно читать книги без повреждения глаз синим светом в течение дня. Ночное чтение использует встроенный передний источник теплого света и дисплей с диффузным отражением. Это значительно уменьшает вред синего света для глаз.

Что касается контента, Hisense Color Ink Reader также будет сотрудничать с Jingdong Reading, Palm Reading, QQ Reading, Migu Reading, People Reading и другими основными контент-платформами, чтобы оптимизировать процесс чтения и разблокировать многоуровневые и многомерные сценарии чтения.

Как сообщало издание "Комментарии", Hisense представила уникальный телевизор с двумя экранами.

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