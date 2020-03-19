Китайская компания Hisense представила уникальный телевизор с двумя экранами

Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и расширением 8K. Создала его китайская государственная компания Hisense и он будет стоить 11 351 доллар.

Hisense 85U9E - это первый в мире телевизор с 8K HDR экраном, основанным на реальной 8K 10-битной ультрапрозрачной панели, опытом управления подсветкой перегородки сверхвысокой плотности и алгоритмом HDR на базе AI. Так что это, возможно, точно восстановит чистое динамическое изменение и способность более 1 миллиарда теней. Производитель заявляет, что это будут фильмы с высоким разрешением 120 Гц.



Что касается параметров, Hisense утверждает, что 85U9E может достигать пиковой яркости 2500 нит, широкой гаммы BT709 на 150% и статического различия 80 000: 1, обеспечивая более глубокие оттенки черного и более четкие детали. Кроме того, Hisense 85U9E дополнительно использует опыт мини-звездной подсветки звездного неба. В окружении 8K, благодаря суммированию источника солнечного света и чипа движущей силы в области, разнообразие перегородок составляет 1694. Это не только полностью устраняет техническое узкое место в ультра-множественных разделах, но и дополнительно создает файл раздела 8K TV.

Этот телевизор использует уникальный интерактивный дизайн с двумя экранами. 28-дюймовый экран дисплея-помощника, работающего полный рабочий день, имплантирован в основание шкафа под 85-дюймовым основным экраном дисплея 8K. Кроме того, 85U9E оснащен уникальной системой социального телевидения Hello-Desk от Hisense. Последний имеет социальные функции большого экрана, соответствующие 6-канальному видео-чату, искусственному интеллекту, онлайн-классам и караоке на большом экране.

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