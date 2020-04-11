Apple и Google объединятся, чтобы создать приложение для отслеживания зараженных коронавирусом людей

Apple Inc. и Alphabet Inc. – Google – заявили в пятницу, что они будут работать вместе, чтобы создать технологию отслеживания контактов, которая направлена на замедление распространения коронавируса, позволяя пользователям выбирать в журнал другие телефоны, которые они были рядом. Об этом пишет Reuters.



Редкое сотрудничество между двумя компаниями Кремниевой долины, на операционных системах которых работают 99% смартфонов в мире, может ускорить запуск приложений, благодаря которым можно будет получить данные о потенциально инфицированных людях быстрее и надежнее, чем с использованием существующих в большей части мира систем. Такая трассировка будет играть жизненно важную роль в управлении вирусом, как только закончится действие карантинных мер в многих странах мира, говорят эксперты в области здравоохранения.

Чтобы работа приложений была эффективной, люди должны будут установить их на своих гаджеты. Также необходимо, чтобы система общественного здравоохранения оперативно отслеживала все данные.

Компании заявили, что они начали разрабатывать технологию две недели назад, чтобы упростить технические различия между iPhone от Apple и Android от Google, которые помешали взаимодействию некоторых существующих приложений для отслеживания контактов.

В соответствии с планом, телефоны пользователей с этой технологией будут излучать уникальные сигналы Bluetooth. Телефоны в радиусе примерно 2 метров смогут записывать анонимную информацию о встречах.

Люди, у которых положительный тест на вирус, могут выбрать отправку зашифрованному списку телефонов информацию о себе, а люди, которые находятся рядом получат уведомления на свои смартфоны о том, что рядом инфицированный человек. Органы общественного здравоохранения должны будут внести в систему данные о том, что человек имеет положительный результат тестирования, прежде чем они смогут отправить данные.

Журналы будут зашифрованы, чтобы сохранить анонимность данных инфицированных лиц, даже для Apple, Google и создателей приложений для отслеживания контактов, заявили компании. Apple и Google заявили, что их система отслеживания контактов не будет отслеживать местоположение GPS.

Apple и Google планируют выпустить обновления программного обеспечения в ближайшие месяцы, чтобы пользователям не требовалось отдельное приложение для регистрации соседних телефонов.

В Google отмечают, что инструменты и обновления не будут доступны там, где их услуги заблокированы, например, в Китае или на неофициальных устройствах Android. Apple будет распространять технологию в качестве обновления для своей операционной системы iPhone.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Apple откроет бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам на своем стриминговом онлайн-сервисе Apple TV+ с 11 апреля.

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