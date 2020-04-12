В Google рассказали, какая версия Android наиболее распространенная на устройствах пользователей

Последняя операционная система Android 10 установлена на 8,2% устройств по всему миру. Пользователи предпочитают ей более старые версии ОС: Android Pie и Android Oreo, которые установлены на 31,3 % и 21,3 % устройств соответственно. В то же время, даже более старые версии Android, такие как Nougat (12,9 %), Marshmallow (11,2 %) и Lollipop (9,2 %), пока обходят десятый Android.



Отметим, ОС Android 10 была выпущена около 6 месяцев назад и является семнадцатой версией операционной системы Android.

Статистика касательно распространения той или иной версии ОС Android помогает разработчикам во время создания новых приложений. Так, например, если определенное приложение будут поддерживать устройства, которые работают на Android Marshmallow и более новых ОС, то количество потенциальных пользователей такой программы составит около 85%. В то же время, если устройство работает на версии Lollipop и более новых, то доля потенциальных пользователей возрастет до 94,1 %.

Ранее компания Google постоянно обновляла данные о количестве устройств, которые работают на той или иной версии операционной системы Android. В то же время, приблизительно с мая прошлого года данные перестали обновляться. Правда, разработчикам не стоит расстраиваться, так как свежие данные доступны в пакете инструментов для разработчиков Android Studio.

Ранее "Комментарии" писали, что Apple и Google объединятся, чтобы создать приложение для отслеживания зараженных коронавирусом людей.

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