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Компания LG представит новый флагманский смартфон

Смартфон LG Velvet будет иметь четыре камеры, а также будет выходить в пяти цветах

сегодня, 14:10
Автор:

• Зинченко Павел

Компания LG представит новый флагманский смартфон

Следующий флагманский смартфон LG будет носить название LG Velvet. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Вероятно, LG собирается сообщать о характеристиках этого смартфона постепенно. После первых набросков дизайна имеется еще несколько деталей в официальном пресс-релизе. Говорят о "отличительном дизайне" и "тактильной элегантности", а также об отказе от внимания к техническим характеристикам.

По словам производителя, LG  Velvet отходит от буквенно-цифровых обозначений в пользу знакомых и выразительных названий, которые помогут потребителю уловить суть устройства. "Название предназначено для того, чтобы вызывать образы блестящей гладкости и превосходной мягкости, двух ключевых характеристик нового смартфона", - рассказал представитель компании LG.

К сожалению, все эти красивые слова и аккуратный брендинг пока не сопровождаются какой-либо достоверной информацией о телефоне. Пока не известно, когда он появится, хотя по слухам, дата релиза 15 мая. Есть предположения, что на картах для нового устройства могут быть установлены камера с четырьмя объективами и набор микросхем Snapdragon серии 700, а размер экрана может увеличиться до 6,9 дюймов, если верить слухам. Смартфон также будет иметь, как минимум, пять цветов: черный, белый, фиолетовый, темно-синий и красный.

Как сообщало издание "Комментарии", Франческо Веццоли создал уникальный объект для Bvlgari.


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Источник: https://www.techradar.com/uk/news/lg-teases-an-upcoming-velvet-flagship-phone-with-its-all-new-design
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