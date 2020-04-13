Компания LG представит новый флагманский смартфон

Следующий флагманский смартфон LG будет носить название LG Velvet. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Вероятно, LG собирается сообщать о характеристиках этого смартфона постепенно. После первых набросков дизайна имеется еще несколько деталей в официальном пресс-релизе. Говорят о "отличительном дизайне" и "тактильной элегантности", а также об отказе от внимания к техническим характеристикам.

По словам производителя, LG Velvet отходит от буквенно-цифровых обозначений в пользу знакомых и выразительных названий, которые помогут потребителю уловить суть устройства. "Название предназначено для того, чтобы вызывать образы блестящей гладкости и превосходной мягкости, двух ключевых характеристик нового смартфона", - рассказал представитель компании LG.

К сожалению, все эти красивые слова и аккуратный брендинг пока не сопровождаются какой-либо достоверной информацией о телефоне. Пока не известно, когда он появится, хотя по слухам, дата релиза 15 мая. Есть предположения, что на картах для нового устройства могут быть установлены камера с четырьмя объективами и набор микросхем Snapdragon серии 700, а размер экрана может увеличиться до 6,9 дюймов, если верить слухам. Смартфон также будет иметь, как минимум, пять цветов: черный, белый, фиолетовый, темно-синий и красный.

Как сообщало издание "Комментарии", Франческо Веццоли создал уникальный объект для Bvlgari.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!