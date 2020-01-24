Художник Франческо Веццоли создал уникальный объект для Bvlgari

На выставке "Гюисманс, от Дега до Грюневальда, глазами Франческо Веццоли" в парижском музее д’Орсе можно посмотреть на уникальный объект: драгоценную "Вечернюю черепаху", Tortue de Soirée, созданную совместными усилиями Bvlgari и Франческо Веццоли. Итальянские ювелирный Дом и художник объединились, чтобы создать своеобразное продолжение литературного сюжета. В романе "Наоборот" Жориса-Карла Гюисманса, в честь которого устроена выставка, герой Жан дез Эссент просит ювелира инкрустировать панцирь его питомицы – черепахи. Животное не переживает процедуру в романе, но благодаря художественному воображению и технической ювелирной сноровке сюжет реализуется в реальной жизни.



Черепаха из латуни, спроектированная Франческо Веццоли, в мастерских Bvlgari была декорирована 43 камнями общим весом 1500 карат (выбором камней занималась страстная поклонница цветных драгоценных камней, креативный директор Bvlgari Сильвестри): аметистами и кабошонами рубеллита, цитрина, перидота и топаза, девятью древнегреческими серебряными монетами и бриллиантовым паве. На создание работы ушло 530 часов.

"Черепаха — это символ сегодняшнего богатого, яркого и декадентского плода красоты. Вдали от мира высоких ювелирных украшений, который традиционно предназначен для элиты, эта работа представляет собой первую "публичную" драгоценность, призванную удивлять, развлекать и заставлять людей думать", – комментирует Франческо Веццоли.

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