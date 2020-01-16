Гостиница в Таиланде предлагает жить по соседству со слонами

Для тех, кто очень любит дикую природу, открылся еще один оригинальный отель в экстремальной близости к животным. И он ничуть не уступает британской гостинице, которая расположилась посреди заповедника с тиграми.

Переночевать возле слонов предлагает курорт Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, который находится на севере Таиланда и занимает территорию 650 тысяч квадратных метров. Номера здесь сделаны в виде огромных пузырей, похожих по концепции на гостиницу в Китае. В каждом таком домике есть спальня, гостиная, а также ванная и туалет с непрозрачными стенами.

Но главная особенность здесь — не дизайн комнат, а соседство со слонами. Наблюдать за животными можно, не вставая с кровати. За ночь в таком месте, придется выложить от 585 долларов за номер на двоих. В стоимость входит пользование мини-баром, круглосуточное обслуживание номеров и корзинка с местными продуктами. К слову, часть вырученных средств владельцы отеля пожертвуют на сохранение популяции слонов.

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