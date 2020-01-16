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Золотое предложение: в Дубае ищут управляющего дворца

Работник будет обеспечен жильем и питанием в замке

сегодня, 15:22
Автор:

• Ростопира Наталья

В последнее время в сети все чаще появляются объявления, которых побуждают бросить все свои привычные дела и кардинально изменить жизнь. Так, мы слышали о вакансиях дегустатора Nutella, смотрителя роскошных яхт и менеджера по путешествиям королевской семьи, а недавно клич о поиске сотрудника кинула и владельцы дворца в Дубае.

На сайте агентства Silver Swan Recruitment появилась вакансия менеджера дворца одной состоятельной семьи. Владельцы дома ищут организованного человека, способного управлять большим штатом сотрудников. В его обязанности будет входить управление всем обслуживающим персоналом и домашним хозяйством в целом, контроль финансов, составление графика членов семьи, организация различных мероприятий и многое другое.

Оплачивать сложную работу обещают достойно, так как обещанная зарплата составляет 130 тыс. долларов — 195 тыс. долларов в год. К тому же, работник будет обеспечен жильем и питанием в замке, а также сможет полностью руководить домом, когда его владельцы будут в отъезде.

Рассмотреть резюме хозяева замка готовы от всех желающих. А чтобы предложить свою кандидатуру, нужно подать заявку на сайте агентства.

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Источник: https://www.silverswanrecruitment.com/vacancy/palace-manager-middle-east/
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