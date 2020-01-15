Киев вошел в список самых умных городов мира

Еще одна приятная новость и маленький прорыв для страны: столица Украины, которая вошла в топ-10 направлений 2020-го года, также была признана одной из сотни самых "умных" городов в мире.

Рейтинг Smart City Index подготовили эксперты Центра мировой конкурентоспособности IMD совместно с Сингапурским университетом технологии и дизайна. Одним из главных критериев были данные о том, насколько хорошо местные жители воспринимают внедрение новых технологий и как "экономические и технологические аспекты" сочетаются с "гуманными измерениями".

Всего в него вошло 102 города, а Киев занял 92-е место, обогнав Афины, Кейптаун, Манилу, Рио-де-Жанейро и других. Жители нашей столицы среди полезных сервисов выделили онлайн-покупку и бронирование билетов, а также сайты по поиску работы.

Лидерами же списка стали Сингапур, Цюрих и Осло. Также в топ-10 умных городов мира вошли: Женева, Копенгаген, Окленд, Тайбэй, Хельсинки, Бильбао, Дюссельдорф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индонезии расцвел самый большой цветок в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!