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Киев вошел в список самых умных городов мира

Всего в рейтинг вошло 102 города

сегодня, 18:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Еще одна приятная новость и маленький прорыв для страны: столица Украины, которая вошла в топ-10 направлений 2020-го года, также была признана одной из сотни самых "умных" городов в мире.

Рейтинг Smart City Index подготовили эксперты Центра мировой конкурентоспособности IMD совместно с Сингапурским университетом технологии и дизайна. Одним из главных критериев были данные о том, насколько хорошо местные жители воспринимают внедрение новых технологий и как "экономические и технологические аспекты" сочетаются с "гуманными измерениями".

Всего в него вошло 102 города, а Киев занял 92-е место, обогнав Афины, Кейптаун, Манилу, Рио-де-Жанейро и других. Жители нашей столицы среди полезных сервисов выделили онлайн-покупку и бронирование билетов, а также сайты по поиску работы.

Лидерами же списка стали Сингапур, Цюрих и Осло. Также в топ-10 умных городов мира вошли: Женева, Копенгаген, Окленд, Тайбэй, Хельсинки, Бильбао, Дюссельдорф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индонезии расцвел самый большой цветок в мире.


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Источник: https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/
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