Киев вошел в топ-10 городов, которые нужно посетить в 2020 году

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Популярный туристический портал Big 7 Travel опубликовал рейтинг городов, которые стоит посетить не только в этом году, но и в этом десятилетии. Всего в него вошло 50 мест и столица Украины заняла в рейтинге почетное второе место.
На первое место эксперты поместили Гваделупу (Карибы), а вот Киеву удалось обойти таких сильных конкурентов, как Сингапур, Мельбурн и Бостон.
"Эта невероятно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна — гораздо больше, чем вы ожидали. Кофейно-барная индустрия здесь активно развивается и следует ожидать ее всплеск в 2020-м году. Также здесь много исторических соборов и памятников, которые отдают уважения прошлому государства", — так написали авторы рейтинга об Украине.
Также авторы материала советуют туристам посетить Чернобыльскую зону, чтобы побольше узнать о катастрофе и коммунистическом прошлом страны.
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