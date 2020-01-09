Киев вошел в топ-10 городов, которые нужно посетить в 2020 году

Популярный туристический портал Big 7 Travel опубликовал рейтинг городов, которые стоит посетить не только в этом году, но и в этом десятилетии. Всего в него вошло 50 мест и столица Украины заняла в рейтинге почетное второе место.

На первое место эксперты поместили Гваделупу (Карибы), а вот Киеву удалось обойти таких сильных конкурентов, как Сингапур, Мельбурн и Бостон.

"Эта невероятно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна — гораздо больше, чем вы ожидали. Кофейно-барная индустрия здесь активно развивается и следует ожидать ее всплеск в 2020-м году. Также здесь много исторических соборов и памятников, которые отдают уважения прошлому государства", — так написали авторы рейтинга об Украине.

Также авторы материала советуют туристам посетить Чернобыльскую зону, чтобы побольше узнать о катастрофе и коммунистическом прошлом страны.

Вот как выглядит топ-10 мест, которые нужно посетить в этом десятилетии: 1. Гваделупа, Карибы 2. Киев, Украина 3. Бостон, США 4. Сан Хосе, Коста-Рика 5. Новый Орлеан, США 6. Мельбурн, Австралия 7. Белфаст, Северная Ирландия 8. Салар де Уюни, Боливия 9. Остров Капити, Новая Зеландия 10. Сингапур Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая в мире страна запретила солнцезащитные кремы.



