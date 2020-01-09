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Киев вошел в топ-10 городов, которые нужно посетить в 2020 году

Всего в рейтинг вошло 50 мест

сегодня, 16:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярный туристический портал Big 7 Travel опубликовал рейтинг городов, которые стоит посетить не только в этом году, но и в этом десятилетии. Всего в него вошло 50 мест и столица Украины заняла в рейтинге почетное второе место.

На первое место эксперты поместили Гваделупу (Карибы), а вот Киеву удалось обойти таких сильных конкурентов, как Сингапур, Мельбурн и Бостон.

"Эта невероятно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна — гораздо больше, чем вы ожидали. Кофейно-барная индустрия здесь активно развивается и следует ожидать ее всплеск в 2020-м году. Также здесь много исторических соборов и памятников, которые отдают уважения прошлому государства", — так написали авторы рейтинга об Украине.

Также авторы материала советуют туристам посетить Чернобыльскую зону, чтобы побольше узнать о катастрофе и коммунистическом прошлом страны.

Вот как выглядит топ-10 мест, которые нужно посетить в этом десятилетии:
1. Гваделупа, Карибы
2. Киев, Украина
3. Бостон, США
4. Сан Хосе, Коста-Рика
5. Новый Орлеан, США
6. Мельбурн, Австралия
7. Белфаст, Северная Ирландия
8. Салар де Уюни, Боливия
9. Остров Капити, Новая Зеландия
10. Сингапур
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая в мире страна запретила солнцезащитные кремы.

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Источник: https://bigseventravel.com/2020/01/50-bucket-list-places-2020/
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