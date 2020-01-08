Эко-бойкот: первая в мире страна запретила солнцезащитные кремы

Бороться за сохранение окружающей среды нужно всеми возможными способами и новый кардинальный метод решили примерить власти республики Палау. Здесь начал действовать официальный запрет на солнцезащитные средства, так как они являются по-настоящему токсичными.

По информации BBC, тихоокеанское государство стало первой страной в мире, которая запретила кремы для загара, так как они вредят кораллам и другим водным обитателям. С 1 января здесь строго запрещено продавать и использовать солнцезащитные средства, в состав которых входят ингредиенты с UV-фильтрами, в частности, оксибензон и октиноксат. Штраф за нарушение закона составит 1000 долларов.

О введении запрета начали говорить еще в 2018-м после того, как эти токсичные вещества были обнаружены в природных зонах Палау, а также в тканях морских животных. Местные специалисты сразу заявили, что эти химикаты смертельно опасны для флоры и фауны. К тому же, местная лагуна признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку окружающая среда — это гнездо жизни", — отметил президент Палау Томас Ременгесау.

Читайте также: ангел "Victoria's Secret" Эльза Хоск рассказала об алкогольной зависимости.



