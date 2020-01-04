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Ангел "Victoria's Secret" Эльза Хоск рассказала об алкогольной зависимости

Супермодель уже десять лет не употребляет спиртное

сегодня, 14:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Одна из моделей всемирноизвестного американского бренда Victoria's Secret, Эльза Хоск публично подвела итоги десятилетия. Так, в своем официальном Instagram-аккаунте 31-летняя шведская супермодель опубликовала коллаж со своими фотографиями из обложек модных глянцев. Кроме того, в подписи к посту Хоск призналась, что страдала от алкогольной зависимости. Фешн-звезда также отметила, что она добилась успеха в карьере именно благодаря трезвому образу жизни.

"В течении десяти лет я не могла найти себя, со мной не хотели сотрудничать. Я не знала, что мне делать, и тогда я уехала в Нью-Йорк, но переезд сделал только хуже. И лишь через время я осознала, что все мои проблемы начались из-за того, что я - алкоголик. Мне пришлось жить в трезвом уме, у меня вышло открыть глаза на целый мир, полного возможностей", — написала Эльза.

Известно, что "ангел" Victoria's Secret употребляла алкоголь до 20 лет: "Прошло уже 10 лет с тех пор, как я не пью спиртные напитки. Поначалу было нелегко, но бросить пить — лучшее решение, которое я когда-либо принимала".

Напомним, Эльза Хоск начала модельную карьеру в 14 лет, и успела посотрудничать с такими брендами, как Dior, Dolce & Gabbana, Anna Sui, и,  конечно же, Victoria's Secret.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B6wu4JzpwYc/?utm_source=ig_embed
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