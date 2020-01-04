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Камерон Диаз впервые стала мамой

Актриса стала мамой дочери

сегодня, 01:40
Автор:

• Ростопира Наталья

47-летняя голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой. Так, звезда "Ангелов Чарли" сама поделилась этой новостью со своими подписчиками в Instagram. 

"Всех с Новым годом. Счастью Медденов нет предела, ведь в этом десятилетии мы уже вместе с нашей дочкой Реддикс", - написала Камерон в соцсети.

В свою очередь, супруг американской звезды Бенджи Мэдден также поделился таким же постом на своей странице в микроблоге, упомянув Камерон. Что интересно, оба звездных родителя отключили возможность оставлять комментарии под публикацией о столь радостной новости.

Стоит отметить, что актриса искренне верит в то, что "счастье любит тишину", поэтому она задолго до рождения малышки заявила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями. Известно, что американская модель вышла замуж за 40-летнего американского музыканта Бенджи Мэддена еще в 2015 году, однако родителями они стали только 3 января 2020 года

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэти Перри рассказала о борьбе с депрессией.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B63glM7BQAw/
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