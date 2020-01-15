В Индонезии расцвел самый большой цветок в мире

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Настоящее чудо природы недавно обнаружили на индонезийском острове Суматра. По информации Национального центра сохранения природных ресурсов, здесь, на острове в западной части Малайского архипелага обнаружили самый крупный цветок на планете.
Цветок нашли на территории местного заповедника и диаметр растения составляет 111 сантиметров. Известно, что растение имеет название Rafflesia tuan-mudae (Раффлезия). Она выросла на месте предыдущего рекордсмена, диаметр которого был меньше на 10 сантиметров.
Это удивительное растение относится к роду паразитических, и внешне напоминает настоящего монстра. У раффлезии нет листьев и корней, а питается она другими живыми растениями. К слову, она находится под угрозой исчезновения, так как леса редеют, а вырастить цветок искусственным путем невозможно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте создали портрет Тутанхамона из кофейных стаканов. Известно, что арт-проект затеяли около Большого египетского музея, который строят у пирамид Гизы в Каире.
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