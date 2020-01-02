Арт-рекорд: в Египте создали портрет Тутанхамона из кофейных стаканов

В преддверии новогодних праздников египтяне решили, что елка – это не главное. Гораздо ценнее для них стала новая мозаика в виде портрета фараона Тутанхамона, которую выложили из одноразовых стаканчиков в Каире.

Масштабный арт-проект затеяли возле Большого египетского музея, который строят у пирамид Гизы в Каире. Самый большой портрет фараона Тутанхамона здесь создали из 6260 бумажных стаканчиков, наполненных кофе.

В результате, у них получилась единственная в своем роде картина площадью 60 квадратных метров. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. К слову, торжественное открытие музея состоится уже в этом году. Власти страны рассчитывают, что он станет крупнейшей сокровищницей древних артефактов и популярной достопримечательностью среди туристов.

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