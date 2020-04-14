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Гаджеты Samsung лишатся голосового ассистента

Виртуальный помощник Samsung S Voice будет заменен более продвинутым голосовым интерфейсом

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Гаджеты Samsung лишатся голосового ассистента

Компания Samsung закрывает свой виртуальный помощник S Voice через пару месяцев. Работа S Voice будет прекращена с 1 июня, что является небольшим, но значительным изменением для компании, так как она еще больше фокусируется на Bixby в качестве голосового интерфейса.

Когда-то S Voice был голосовым помощником, сравнимым с Siri от Apple. После запуска через приложение оно может обрабатывать запросы на звонки, устанавливать напоминания, давать указания и другие основные задачи, данные ему с помощью голоса. Элементарный голосовой помощник был включен в Bixby 1.0, когда появился смартфон Galaxy S8. Первая итерация Bixby, несмотря на все ее недостатки, могла обрабатывать гораздо больше, чем S Voice. Обновленный Bixby 2.0 вышел год спустя и стал приятной неожиданостью в отношении возможностей и простоты использования.

Начиная с июня, S Voice не будет работать даже на тех смартфонах, где он еще существует. Любой, кто попытается запустить S Voice, получит сообщение об ошибке. Той  небольшой группе людей, у которых есть смартфоны Samsung с S Voice и которые все еще используют его, придется перейти на устройство с Bixby. Они также могут просто переключиться на использование Googe Assistant, который доступен на каждом смартфоне Android.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung пожертвует смартфоны британским больницам.


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Источник: https://voicebot.ai/2020/04/13/samsung-will-end-s-voice-support-in-june/
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