Компания Lenovo представит смартфон со съемным аккумулятором

Компания Lenovo представила новый смартфон, который поставляется с 6,07-дюймовым дисплеем, чипсетом Unisoc, съемным аккумулятором емкостью 4000 мАч.



Смартфон Lenovo A7 был представлен с бюджетными характеристиками. В то время как Lenovo еще официально не анонсирует устройство, Unisoc обнародовал эти функции в Twitter. Последний смартфон от компании поставляется с 6,07-дюймовым дисплеем, чипсетом Unisoc, съемным аккумулятором и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Lenovo предлагает устройство в двух цветах, черном и синем.

В Lenovo A7 встроен восьмиъядерный процессор Unisoc SC9863A. В сочетании с графическим процессором PoweVR IMG8322. Существует 6,07-дюймовый дисплей с 87-процентным соотношением экрана к телу. Аппарат демонстрирует дизайн с надрезом в виде капли воды. Он поставляется с ОС Android 9 Pie вместо новейшей ОС Android 10. По сообщениям, Lenovo будет продавать телефон с 2 ГБ оперативной памяти. На задней стороне устройства также есть сканер отпечатков пальцев. Lenovo A7 поставляется со съемным аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Бренд утверждает, что устройство может обеспечить 10 часов воспроизведения звука, 57 часов в режиме разговора, 416 часов в режиме ожидания и 84 часа в режиме воспроизведения музыки.

Кроме того, Lenovo и Motorola недавно продлили гарантию на свои смартфоны и аксессуары до 31 мая. Компании будут предлагать эту расширенную бесплатную глобальную гарантию на дополнительные 75 дней до 31 мая 2020 года на все продукты. Срок действия гарантии на семейство продуктов, который проходил с 15 марта по 30 апреля 2020 года, будет продлен до 31 мая.

Как сообщало издание "Комментарии", Lenovo обновила линейку игровых ноутбуков.

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