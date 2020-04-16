Великобритания упрощает правила использования гаджетов в больницах

Больницы ослабляют строгие запреты на использование смартфонов и планшетов в отделениях интенсивной терапии во время пандемии коронавируса. Тем, кто находится в больнице с Covid-19, зачастую не разрешают иметь посетителей, даже их самых близких родственников.

Одна благотворительная организация стремится предоставить планшеты с поддержкой 4G каждому отделению интенсивной терапии в Великобритании, в то время как некоторые отделения интенсивной терапии в настоящее время поощряют людей приносить свои телефоны.Такие шаги могут помочь снять стресс изоляции. Кроме того, это дает возможность попрощаться. Проект Life Lines был создан профессором Луизой Роуз и консультантом по реанимации доктором Джоэлем Мейером.

"Чтобы снизить риск заражения, больницы в настоящее время ограничивают количество посетителей, а это означает, что многие пациенты не имеют никаких контактов со своими родственниками после поступления в реанимацию. Невозможность связаться с близкими людьми - это еще одна жестокая сторона пандемии", - сказал доктор Мейер.

Благотворительная организация True Colours Trust и Фонд благотворительности Гэтсби уже внесли один миллион фунтов стерлингов и проект надеется собрать больше. Между тем, в Милтон-Кейнсе сотрудники больницы используют систему, разработанную Nye Health, чтобы позволить пациентам общаться с близкими. Команда получила 40 мобильных телефонов от местной телекоммуникационной фирмы Boxx Communications.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung пожертвует смартфоны британским больницам.

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