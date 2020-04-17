Китайская компания готовится выпустить новый бюджетный смартфон

Компания Xiaomi может работать над новым смартфоном Redmi, который, вероятно, станет еще одним предложением компании среднего уровня. Тайна существования смартфона Redmi была подтверждена через сайт мобильной аутентификации TENNA. Хотя некоторые из его функций были переданы через TENNA, остальные были опубликованы в Weibo.

Согласно списку TENNA, новый телефон Redmi будет иметь размеры 162,3 x 77,2 x 8,9 мм. Устройство указано с 6,53-дюймовым дисплеем, но его разрешение остается неизвестным. Единственное другое понимание, которое дает этот список о загадочном смартфоне Redmi, - это аккумулятор емкостью 4920 мАч. Тем не менее, еще одна утечка со стороны китайского типстера Digital Chat Station на Weibo позволяет предположить, что 6,53-дюймовый дисплей будет иметь разрешение FHD + 1080 x 2340 пикселей. Тип надреза пока не выявлен.

Ходят слухи, что под капотом Redmi M2003J15SC будет установлен восьмиъядерный чипсет MediaTek Helio G80 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Его оперативная память и варианты хранения еще не объявлены, и еще неизвестно, представит ли компания устройство в нескольких конфигурациях или нет. Также сообщается, что Redmi M2003J15SC оснащен датчиком основной камеры на 48 МП.

Устройство предназначено для размещения 13-мегапиксельной камеры для селфи и видеосвязи. В то время как в перечне TENNA предлагается блок батарей емкостью 4920 мАч, другая утечка указывает на блок емкостью 5000 мАч. Раньше прицел Redmi M2003J15SC для мобильной аутентификации предлагал поддержку быстрой зарядки 22,5 Вт.

Официальное название и дата запуска остаются неизвестными.

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