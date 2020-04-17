Бюджетный смартфон Apple появился в Украине: что следует знать о новом iPhone

15 апреля состоялась долгожданная презентация нового бюджетного смартфона Apple - iPhone SE. Он предлагается клиентам за значительно меньшие деньги и предоставляет доступ ко всей экосистеме Apple.

iPhone SE получил 4,7-дисплей с разрешением HD, топовый чипсет А13, старый добрый сканер отпечатков пальцев, классический дизайн, заложенный еще в далеком 2014 году, простую 12-Мп камеру и iOS 13. Смартфон будет предлагаться черного, белого и красного цветов. Имеется также и приятный бонус, который был обусловлен пандемией вируса COVID-19: все покупатели новинки получат годовую подписку на сервис фильмов и сериалов Apple TV+.

Кроме того, на украинской версии официального сайта Apple уже поступила информация о ценах новинки в нашей стране. Версия iPhone SE с 64 ГБ внутренней памяти обойдется в 13096 гривен. Версии на 128 и 256 ГБ будут стоить 14734 и 17681 гривен соответственно. Старт продаж запланирован на 24 апреля, а предзаказ будет открыт днем ​​ранее.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может отложить выпуск iPhone 5G.

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