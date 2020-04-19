Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.04.2020

BTC/USD

7216.40

ETH/USD

184.04

LTC/USD

43.49

НБУ 19.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны WhatsApp увеличит количество возможных участников видеозвонков
НОВОСТИ Все новости

WhatsApp увеличит количество возможных участников видеозвонков

В условиях карантина WhatsApp расширяет возможности совершения видеозвонков

сегодня, 12:20
Автор:

• Зинченко Павел

WhatsApp увеличит количество возможных участников видеозвонков

Последнее бета-обновление WhatsApp намеревается увеличить лимиты на аудио- и видеозвонки для большего количества участников.

Согласно исследованиям экспертов WABetaInfo, в последней сборке v2.2.128 пропущены основные намеки на то, что в будущих сборках пользователи увидят повышенные ограничения для видео и аудио вызовов. Это идеальное время для двух миллиардов ежемесячных пользователей платформы обмена сообщениями, поскольку из-за COVID-19 живое общение между людьми сошло на нет. 

Поскольку все больше людей используют WhatsApp для групповых звонков с друзьями и родственниками, увеличение лимита станет большим дополнением к уже сформированого приложения. Текущее ограничение для группового вызова на WhatsApp составляет четыре одновременных участника.

Это увеличенное ограничение будет доступно только в том случае, если все абоненты используют обновление в соответствии со строками кода, а это означает, что пользователи должны следить за тем, чтобы все участники регулярно обновляли свое приложение. К сожалению, WABetaInfo не смог указать новый лимит, но любое увеличение на этом этапе определенно приветствуется.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook отказалась от размещение рекламы на WhatsApp.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://9to5google.com/2020/04/17/whatsapp-group-calling-limits/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...