WhatsApp увеличит количество возможных участников видеозвонков

Последнее бета-обновление WhatsApp намеревается увеличить лимиты на аудио- и видеозвонки для большего количества участников.

Согласно исследованиям экспертов WABetaInfo, в последней сборке v2.2.128 пропущены основные намеки на то, что в будущих сборках пользователи увидят повышенные ограничения для видео и аудио вызовов. Это идеальное время для двух миллиардов ежемесячных пользователей платформы обмена сообщениями, поскольку из-за COVID-19 живое общение между людьми сошло на нет.

Поскольку все больше людей используют WhatsApp для групповых звонков с друзьями и родственниками, увеличение лимита станет большим дополнением к уже сформированого приложения. Текущее ограничение для группового вызова на WhatsApp составляет четыре одновременных участника.

Это увеличенное ограничение будет доступно только в том случае, если все абоненты используют обновление в соответствии со строками кода, а это означает, что пользователи должны следить за тем, чтобы все участники регулярно обновляли свое приложение. К сожалению, WABetaInfo не смог указать новый лимит, но любое увеличение на этом этапе определенно приветствуется.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook отказалась от размещение рекламы на WhatsApp.

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