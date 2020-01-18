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Компания Facebook отказалась от размещение рекламы на WhatsApp

Facebook приостановила размещение рекламы на WhatsApp, но планирует вернуться к этой практике в будущем

сегодня, 02:00
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Facebook отступает от своих предыдущих планов продажи площадей для объявлений внутри чрезвычайно популярного сервиса обмена сообщениями WhatsApp.

В специальном отчете говорится, что Facebook по-прежнему планирует интегрировать приложения в WhatsApp с помощью функции Status, однако пока приложение останется без рекламы. После того, как Facebook приобрел WhatsApp в 2014 году (стоимостью около 22 миллиардов долларов), Ян Кум и Брайан Актон, соучредители приложения, покинули компанию из-за конфликтов, связанных с рекламой и конфиденциальностью.

В отчете отмечается, что в настоящее время Facebook планирует сосредоточиться на функциях, которые "позволят компаниям общаться с клиентами и организовывать эти контакты". По словам Кума и Актона, это может ослабить сквозное шифрование WhatsApp. После расформирования команды и написания кода для WhatsApp, усилия по интеграции рекламы в WhatsApp "заморозились", но "в какой-то момент компания планирует представить рекламу в Status".

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook требуют отставки генерального директора компании.


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Источник: https://www.imore.com/facebook-abandons-plan-sell-ads-whatsapp
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