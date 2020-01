Конкуренты Facebook требуют отставки генерального директора компании

Четыре американские компании подали в суд на Facebook. Они обвиняют детище Марка Цукерберга в антиконкурентном поведении. Кроме того, они потребовали в судебном порядке отправить в отставку генерального директора Facebook.

Эти компании также заявили, что если компания Facebook не станет продавать свои активы WhatsApp и Instagram, она интегрирует их в социальную сеть, "консолидируя свою рыночную власть по всему миру. Это, вероятно, исключит конкуренцию на соответствующих рынках на последующие десятилетия".

Иск был подан в Сан-Франциско компанией Reveal Chat HoldCo LLC, преемником сайта знакомств LikeBright; компанией USA Technology and Management Services Inc., более известной как поставщик кредитных и финансовых услуг Lenddol; бывшим одноранговым сайтом Cir.cl Inc.; бывшим провайдером проверки личности Beehive Biometric Inc. Компании описывают Facebook как "одну из крупнейших незаконных монополий, когда-либо существовавших в Соединенных Штатах", и заявляют, что цель судебного процесса - "остановить самую наглую, умышленную антиконкурентную схему в истории". Согласно иску, компания перекрыла многим разработчикам доступ к пользовательским данным, сделав их приложения бесполезными и вынудив некоторых из них выйти из бизнеса.

После многих лет виртуального бездействия в Вашингтоне крупные интернет-платформы подвергаются тщательному анализу своей деловой практики. Как Министерство юстиции, так и Федеральная торговая комиссия, наделенные полномочиями по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства, объявили о широких расследованиях в технологическом секторе. Это указывает на то, что Facebook и, возможно, Amazon будут проходить параллельные расследования при участии обоих агентств.

