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Компания Vivo представила игровой смартфон с поддержкой 5G

Смартфон iQOO Neo3 5G имеет боковой сканнер отпечатков пальцев, 6,57-дюймовый дисплей и три задних камеры

сегодня, 17:48
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Vivo представила игровой смартфон с поддержкой 5G

Суббренд Vivo iQOO выпустил еще один игровой смартфон с поддержкой 5G. Совершенно новый iQOO Neo3 5G обладает некоторыми привлекательными характеристиками и ценой. В прошлом месяце iQOO выпустил iQOO 3 5G, а сегодня он выводит на рынок еще один смартфон.

IQOO Neo3 5G поставляется в двух цветовых вариантах с градиентами и имеет дырокол в правом верхнем углу дисплея. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, имеет верхние и нижние края стереодинамиков.

Смартфон iQOO Neo3 5G выглядит схожим с iQOO 3 5G с точки зрения дизайна, хотя имеются некоторые отличия, которые весьма существенны. В то время как оба телефона имеют одинаковую конструкцию, новый iQOO Neo3 5G имеет только тройные задние камеры, по сравнению с четырьмя задними камерами, установленными на iQOO 3 5G. Однако расположение этих камер одинаково.

IQOO Neo3 5G поставляется с 6,57-дюймовым Full HD + дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10 и соотношением сторон 20: 9. Он оснащен процессором Snapdragon 865 с оперативной памятью LPDDR4X до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1. Помимо поддержки частоты обновления 144 Гц, телефон обладает некоторыми специфическими функциями, которые могут поддерживать игровой процесс.

Устройство поставляется с Vivo Multi-Turbo 3.0, который обеспечивает множество функций, таких как центральное ядро ​​ускорения, механизм ускорения AI, механизм сетевого ускорения, механизм ускорения игры, механизм термического ускорения и механизм расширенного ускорения компиляции. Кроме того, телефон имеет "11-слойную" систему рассеивания тепла, которая дополнительно поддерживает всю систему.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила новый флагманский смартфон.


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Источник: https://www.mobilescout.com/smartphone/news/n115628/iqoo-neo3-5g-specifications-price-availability/
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