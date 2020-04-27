Китайская компания назвала дату выхода нового смартфона

Компания Xiaomi объявила, что 30 апреля запустит серию смартфонов Redmi Note 9. Китайский OEM объявил в Twitter, что серия Redmi Note 9 будет представлена ​​в 20:00 по Гринвичу через онлайн-мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире через его социальные сети. Сообщение в Twitter также намекает на то, что помимо запуска Redmi Note 9, компания может также запустить "другие замечательные продукты" 30 апреля, поэтому следует ожидать и другие аксессуары.

В марте 2020 года Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Однако глобальных версий этих устройств не существует. Также ходят слухи, что Xiaomi может запустить Redmi 10X, устройство среднего класса, на определенных рынках.

Redmi Note 9 Pro оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G в сочетании с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым Full HD + дисплеем, а также 48-мегапиксельной задней камерой. Он оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной в центральной водолазной выемке. Помимо работы на Android 10, смартфон также оснащен батареей емкостью 5 020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Серия Redmi Note от Xiaomi широко известна как одна из самых популярных бюджетных и средних серий смартфонов, особенно на двух крупнейших рынках смартфонов в мире - Индии и Китае. В будущем нам еще предстоит увидеть, как в серии Xiaomi Redmi Note в тарифах 2020 года будут учитываться пандемия Covid-19 и глобальный экономический кризис.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представит "умную" смарт-колонку.



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