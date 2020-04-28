Смартфоны среднего уровня получат новые стандарты зарядки

Доступные смартфоны становятся все лучше и лучше благодаря новому дизайну, дисплеям без рамки, настройке четырех камер, большим батареям и многому другому. Однако, одной особенностью, которой не хватает многим доступным смартфонам, является возможность быстрой зарядки. Компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm представила технологию Quick Charge 3+, которая обеспечит стандартную быструю зарядку пользователям со смарфтонами доступного сегмента.

Хотя большинство брендов предлагают возможности быстрой зарядки на своих смартфонах, они, как правило, используют собственные решения для зарядки. Эти стандарты быстрой зарядки хороши, но для использования возможностей быстрой зарядки все время требуются специальные зарядные устройства.

Первым устройством, которое запустит этот новый Quick Charge 3+, является недавно выпущенный Mi 10 Youth на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G. Mi 10 Youth поддерживает стандарты зарядки Quick Charge 4+ и Quick Charge 3+. Qualcomm утверждает, что с Quick Charge 3+ устройство может работать с 0% до 50% за 15 минут, что на 35% быстрее и на 9 градусов Цельсия ниже, чем в предыдущих поколениях. QC 3+ будет поддерживать стандартные USB-кабели типа A к типу C и аксессуары.

Кроме того, Quick Charge 3+ обратно совместим с устройствами Quick Charge предыдущего поколения, что означает, что новые устройства могут работать с аксессуарами Quick Charge 3+. Эта технология также имеет встроенную возможность питания от кабеля и несколько других механизмов безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые научились заряжать смартфоны через Wi-Fi.

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