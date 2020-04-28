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Россия вводит обязательную платную регистрацию смартфонов по IMEI

Стоимость услуги будет определять государство

сегодня, 18:34
Автор:

• Антон Корнилов

Россия вводит обязательную платную регистрацию смартфонов по IMEI

Сегодня, 28 апреля, Совет Федерации Российской Федерации представил новый законопроект, который предусматривает обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI. На текущий момент законопроект рассматривает в администрации президента России. Об этом сообщили в российском издании Коммерсантъ.

В правительстве России подчеркнула, что такую меру планируют ввести для противодействия кражам и неофициальным смартфонам, которые разными способами ввозят на территорию страны. В случае кражи устройства оператор связи сможет заблокировать его удаленно после заявления из полиции. Владелец устройства сможет сообщить о краже в полицию и легко доказать права собственности.

"Белые" смартфоны будут вносить в систему еще в магазине, но пока неизвестно — до продажи или в момент продажи. Смартфоны, которые будут куплены за границей, придется вносить в систему самостоятельно, но в обязательном порядке. Операторов планируют обязать блокировать устройства с незарегистрированными идентификационными номерами. Услуга будет платной — в первой версии законопроекта указывалась сумма в 100 рублей, но сейчас есть уточнение, что стоимость услуги определяют государственные органы.

Как сообщал портал "Комментарии", российские журналисты из "Ведомостей" обвинили своего руководителя в изменении политики издания.


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4333245
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