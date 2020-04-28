Россия вводит обязательную платную регистрацию смартфонов по IMEI

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Сегодня, 28 апреля, Совет Федерации Российской Федерации
представил новый законопроект, который предусматривает обязательную платную
регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI. На текущий момент законопроект
рассматривает в администрации президента России. Об этом сообщили в российском
издании Коммерсантъ.
В правительстве России подчеркнула, что такую меру планируют
ввести для противодействия кражам и неофициальным смартфонам, которые разными
способами ввозят на территорию страны. В случае кражи устройства оператор связи
сможет заблокировать его удаленно после заявления из полиции. Владелец
устройства сможет сообщить о краже в полицию и легко доказать права
собственности.
"Белые" смартфоны будут вносить в систему еще в магазине, но
пока неизвестно — до продажи или в момент продажи. Смартфоны, которые будут
куплены за границей, придется вносить в систему самостоятельно, но в
обязательном порядке. Операторов планируют обязать блокировать устройства с
незарегистрированными идентификационными номерами. Услуга будет платной — в
первой версии законопроекта указывалась сумма в 100 рублей, но сейчас есть
уточнение, что стоимость услуги определяют государственные органы.
Как сообщал портал "Комментарии", российские журналисты из "Ведомостей"
обвинили своего руководителя в изменении политики издания.
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