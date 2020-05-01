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Iphonе научили распознавать медицинские маски

Смартфоны Iphonе получили возможность распознавать защитную маску

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Iphonе научили распознавать медицинские маски

Компания  Apple упростила разблокировку телефона по Face ID для людей, которые носят защитные маски. Соответствующий патч внесли в бета-версию операционной системы  iOS 13.5.

Нововведение заключается в том, что когда владелец яблочного смартфона пробует разблокировать устройство методом идентификации лица находясь в маске, то система определяет маску и сразу предлагает разблокировку по паролю. Ранее в  iPhone при распознавания лица в маске телефон  пытался инициировать распознавание, что приводило к задержке появления интерфейса с паролем.

Новой функцией обеспечат все смартфоны Apple, которые поддерживают Face ID.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 апреля состоялась долгожданная презентация нового бюджетного смартфона Apple -  iPhone SE. Он предлагается клиентам за значительно меньшие деньги и предоставляет доступ ко всей экосистеме Apple.


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Источник: https://www.macrumors.com/2020/04/29/apple-ios-13-5-passcode-unlock-faster/
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