Iphonе научили распознавать медицинские маски

Компания Apple упростила разблокировку телефона по Face ID для людей, которые носят защитные маски. Соответствующий патч внесли в бета-версию операционной системы iOS 13.5.

Нововведение заключается в том, что когда владелец яблочного смартфона пробует разблокировать устройство методом идентификации лица находясь в маске, то система определяет маску и сразу предлагает разблокировку по паролю. Ранее в iPhone при распознавания лица в маске телефон пытался инициировать распознавание, что приводило к задержке появления интерфейса с паролем.

Новой функцией обеспечат все смартфоны Apple, которые поддерживают Face ID.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 апреля состоялась долгожданная презентация нового бюджетного смартфона Apple - iPhone SE. Он предлагается клиентам за значительно меньшие деньги и предоставляет доступ ко всей экосистеме Apple.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!