Стали известны характеристики нового смартфона Vivo

Vivo G1 5G, новый смартфон от Vivo, просочился накануне своего официального запуска. Этот смартфон будет продаваться в Китае и он похож на обновленную версию Vivo S6 5G, выпущенную ранее в этом месяце. Этот новый смартфон был замечен на официальном сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Список особенностей будущего смартфона также раскрывает его дизайн и ключевые характеристики. Интересно, что это будет первый смартфон, который станет частью новой серии Vivo G.

Впервые о Vivo G1 сообщила на Weibo станция Tipster Digital Chat. Сообщается, что грядущее устройство будет оснащено 6,44-дюймовым OLED-дисплеем с водяной насечкой и разрешением Full HD +. Также известно, что в водяной капле находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Сзади, у Vivo G1 есть круговой модуль камеры, в котором размещена установка четырех камер. Сообщается, что основной камерой является 48-мегапиксельный сенсор, а также 8-мегапиксельная сверхширокая камера и два 2-мегапиксельных сенсора.

Согласно отчету, предстоящий Vivo G1 будет оснащен Samsung Exynos 980 SoC и будет поддерживать подключение 5G. Говорят, что G1 также оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

На данный момент нет информации об оперативной памяти и хранилище, но если смартфон действительно основан на Vivo S6, можно ожидать, что он будет иметь 8 ГБ ОЗУ и и флеш-накопитель с 256 ГБ памяти. Отчет предполагает, что новый Vivo G1 будет стоить 3000 юаней. Пока нет информации о том, принесет ли Vivo этот телефон в Индию.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила игровой смартфон.

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