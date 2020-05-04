Стали известны характеристики нового смартфона Nokia

В интернете появились качественные рендеры нового смартфона Nokia PureView 9.3. Ожидается, что устройство получит скрытую фронтальную камеру.

Автор этих изображений, дизайнер Джермейн Смит, воссоздает вероятное появление флагмана для портала LetsGoDigital. При этом автор опирался на официальные патенты, а также на инсайдерские данные, связанные с будущим Nokia PureView 9.3. Примечательной особенностью является отсутствие видимой селфи камеры. В сети давно ходят слухи, что "фронталка" будет скрыта под дисплеем, и видеть ее можно только во время использования. Возможности модуля должны быть ограничены 32 Мп. Также под экраном будет находиться сканер отпечатков пальцев.





По предварительной информации, новый флагман получит дисплей PureDisplay V3, а размер экрана составит 6,3 дюйма с разрешением QHD +. Поскольку процессор должен служить Snapdragon 865, объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Основная камера имеет датчики изображения 64 МП и 108 МП. Также предусмотрены широкоугольный модуль, зум-объектив и макро-объектив. Емкость аккумулятора может достигать 4500 мАч. Выход новинки ожидается во второй половине этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia втихаря представила новый бюджетный смартфон.



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