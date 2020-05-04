Китайская компания разрабатывает смартфон с уникальным дизайном

Китайская компания Vivo разрабатывает уникальный смартфон, который отличается от большинства "собратьев" дизайном задней панели основной камеры и выдвижного верха. Информация была предоставлена ​​известным индийским технологическим информатором Мукулом Шармой, который регулярно предоставляет интересные данные о самой последней информации относительно индустрии мобильных устройств.

Vivo создает смартфон, дизайн которого отличается от дизайна многих других смартфонов. Речь идет об уникальной задней панели основной камеры и выдвижном верхе. Внизу камеры расположены четыре датчика изображения. Когда ползунок активирован и появляется светодиодная вспышка, верхний переместится. Трудно сказать, почему такой дизайн был изобретен. Единственный вариант, который приходит на ум, - это желание выделиться и создать уникальные устройства.

Экран, отображаемый на передней панели, не имеет вырезов или отверстий. Можно предположить, что фронтальная камера появляется, когда верхняя часть смартфона вытянута, но фронтальная камера не видна на эскизе камеры. Одругих характеристиках этого смартфона пока что ничего не известно.

Как сообащло издание "Комментарии", cтали известны характеристики нового смартфона Vivo.

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