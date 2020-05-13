Названы самые продаваемые смартфоны

Самыми популярными смартфонами в мире стали Apple, Xiaomi и Samsung. Такие данные за январь-март текущего года приводит в своем исследовании агентство Catalys.

Так, наиболее продаваемым стал Iphone 11 – его продажи составили 18 млн штук. Вторым по популярности является Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8T — смартфонов этих моделей было продано 8 млн экемпляров. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy A51 с 6 млн проданных девайсов.

Аналитики отмечают, что успех и популярность смартфонов от Apple обусловлена обильной рекламой.

Как сообщал портал "Комментарии", компания Vivo создает смартфон, дизайн которого отличается от дизайна многих других смартфонов. Речь идет об уникальной задней панели основной камеры и выдвижном верхе. Внизу камеры расположены четыре датчика изображения. Когда ползунок активирован и появляется светодиодная вспышка, верхний переместится. Трудно сказать, почему такой дизайн был изобретен. Единственный вариант, который приходит на ум, - это желание выделиться и создать уникальные устройства.

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