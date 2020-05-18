Компания Redmi представит флагманский смартфон с уникальной функцией

Китайский компания Redmi объявила дату запуска и одну из важнейших функций своей следующей серии смартфонов под названием Redmi 10X-series. Бывший суббренд Xiaomi объявил о запуске Redmi 10X 26 мая в Китае. Это будет первый телефон, который будет оснащен новейшим SoC Dimensity 820 от производителя чипсета MediaTek с поддержкой 5G. Давно ожидаемое объявление о запуске было сделано через официальный аккаунт Redmi на Weibo. В сообщении было сказано, что Redmi 10X будет "легким флагманом".

Модель Redmi "M2004J7BC", предположительно Redmi 10X, была замечена на AnTuTu. Распечатка показала, что устройство будет иметь до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Оценка устройства составила 4,125,277 балла, что выше, чем у устройств, работающих на других чипсетах среднего класса с поддержкой 5G, таких как Snapdragon 765G и Kirin 820.

Плакат с датой запуска демонстрирует заднюю часть Redmi 10X, которая очень похожа на недавно анонсированную серию Redmi Note 9. Четырехкамерная камера расположена сбоку на задней панели устройства, а боковые стороны телефона имеют акцентированную кнопку питания. Говорят, что камеры имеют 48-мегапиксельную, 8-мегапиксельную, 2-мегапиксельную и 2-мегапиксельную линзу, как и в случае с Redmi Note 9 Pro.

Ранее ходили слухи, что появятся две версии Redmi 10X - 4G и 5G. Другие утечки указывают на дисплей в виде дырокола, размер которого, если верить слухам, составляет 6,53 дюйма. На плакате видны четыре цвета: синий, белый, фиолетовый и розовый. На данный момент считается, что Redmi 10X будет стоить 1499 юаней.

Как сообщало издание "Комментарии", Redmi представила новый смартфон Note 9 Pro Max.

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