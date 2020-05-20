Компания Apple перенесет презентацию своих новых смартфонов

Компания Apple перенесет сентябрьскую презентацию iPhone 12 на начало октября, что, вероятно, связано с воздействием коронавируса на производственный цикл.

Выпуск iPhone 12 запланирован на осень, но из-за воздействия коронавируса на цепочку поставок Apple, возможно, придется отложить запуск на более поздний срок, чем обычно. Мероприятия iPhone исторически происходят в первые недели сентября, а новый iPhone выпускается в течение двух недель после этого.

Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версии Max. Стандартный уровень будет иметь 5,4-дюймовый и 6,1-дюймовый OLED-дисплеи производства BOE, в то время как модели Pro будут иметь 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый экраны производства Samsung и будут иметь 10-битную глубину цвета.

Модели Pro также выиграют от наличия 6 ГБ оперативной памяти по сравнению с непрофессиональными моделями, имеющими 4 ГБ. Версии Pro также будут иметь корпус из нержавеющей стали по сравнению с алюминиевым корпусом, в то время как обычная тройная камера на Pro также будет иметь LiDAR, в то время как у "непрофессионала" будет устройство с двумя камерами.

Для моделей Pro будет предложено три емкости по 999, 1099 и 1299 долларов для версий 128, 256 и 512 ГБ соответственно. Для Pro Max те же мощности будут стоить 1099, 1199 и 1399 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может похвастаться новым важным приобретением.

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