Компания Apple может похвастаться новым важным приобретением

Компания Apple подтвердила, что приобрела NextVR, калифорнийский стартап, который выпускает контент виртуальных событий.

NextVR - это компания, которая проводит прямые трансляции спортивных событий, концертов и другого живого VR-контента для производителей гарнитур, таких как Oculus Facebook. Слухи о том, что Apple присматривается к Newport Beach, калифорнийской компанией, всплыли в апреле. Apple подтвердила сделку по приобретению изданию Bloomberg, вскоре после того, как NextVR обновила свой веб-сайт целевой страницей, заявив, что он "движется в новом направлении". Как сообщается, стартап прекратил работу на этой неделе.

Покупная цена не была раскрыта, хотя в предыдущих отчетах предполагалось, что сумма сделки оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Еще в апреле сообщалось, что подставная компания, контролируемая Apple, готова нанять большинство инженеров NextVR. В дополнение к талантам, NextVR, по сообщениям, обладает по меньшей мере 40 патентами в сфере виртуальной реальности и смежных технологий.

Apple вложила значительные средства в дополненную и виртуальную реальность, и многие слухи предполагают, что компания разрабатывает пару очков и другую гарнитуру AR. Недавний прогноз аналитика Минг-Чи Куо показывает, что первое устройство Apple AR может появиться в 2022 году.

NextVR - это, по меньшей мере, третье приобретение Apple в 2020 году. Ранее, Apple приобрела стартап для голосовых технологий Voysis и погодное приложение Dark Sky.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple начала возвращать своих сотрудников обратно в офисы.

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